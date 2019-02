Encontradas jóias reais roubadas na Suécia

As jóias reais roubadas no ano passado na Suécia foram encontradas num caixote do lixo nos arredores de Estocolmo. Mais de meio ano depois, parece desvendado o mistério do desaparecimento de duas coroas e uma esfera do século XVII. A polícia está agora a trabalhar para provar a autenticidade das peças.

Em julho, os amigos do alheio entraram na catedral de Strängnäs e partiram com o tesouro. Fugiram numa lancha, por um lago vizinho e nunca mais ninguém lhes apanhou o rasto. Nem a eles, nem às preciosidades.

"É uma boa notícia para nós aqui na catedral mas, acima de tudo, é uma boa notícia para a sociedade sueca. São objetos únicos que pertencem à nossa história, por isso ainda bem que os encontraram", diz o deão da catedral, Christoffer Lundgren.

Com a descoberta, foi suspenso o julgamento de um homem de 22 anos, acusado do roubo.

São objetos feitos de ouro, pérolas e pedras preciosas, avaliados em mais de seis milhões de euros, que em breve poderão voltar ao local onde estavam expostos, provavelmente com segurança reforçada.