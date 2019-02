Equipas de resgate recuperam corpo do avião de Emiliano Sala

Tamanho do texto

As equipas de resgate recuperaram um corpo dos destroços do avião no qual seguia o futebolista Emiliano Sala e o piloto David Ibbotson.

O mau tempo dificultou as operações no Canal da Mancha, mais concretamente a cerca de 20 quilómetros a norte de Guernsey, perto da zona da sua última transmissão.

Foi aqui que foi encontrada no passado domingo a fuselagem da aeronave desaparecida a 21 de janeiro por uma equipa de busca privada, em coordenação com autoridades públicas.

“Em condições difíceis, a AAIB [Agência de Investigação de Acidentes Aéreos] e os seus funcionários especializados conseguiram recuperar o corpo que tinha sido visto no interior dos destroços. A operação decorreu com a maior dignidade possível e as famílias foram sendo informadas dos progressos”, refere o comunicado da agência.

O corpo, que já tinha sido detetado na segunda-feira e ainda não foi identificado, foi entretanto levado para a ilha de Portland.

Sala fazia a viagem de Nantes para Cardiff, após a oficialização da transferência por 17 milhões de euros. O clube francês exigiu já o pagamento do dinheiro e deu 10 dias ao clube galês. Caso os galeses não paguem, o Nantes avança com uma ação judicial.