Theresa May encontrou-se com Juncker e Donald Tusk para apresentar uma proposta e renegociar a questão da fronteira irlandesa. Existe fricção entre França e Itália, depois do encontro de Luigi di Maio com membros dos coletes amarelos e o forte temporal que atingiu o Rio de Janeiro, no Brasil, fez pelo menos cinco mortos e três deslizamentos de terras. Estes são alguns dos destaques desta edição de Euronews Noite, com apresentação de Patrícia Tavares.