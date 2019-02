Temporal faz cinco mortos no Rio de Janeiro

Tamanho do texto

O forte temporal que se abateu sobre a região do Rio de Janeiro, no Brasil, fez pelo menos cinco mortos e três deslizamentos de terras.

Uma sexta pessoa está dada como desaparecida na sequência da intempérie, marcada por chuvas torrenciais, acompanhadas com ventos de até 110 quilómetros por hora.

Vários bairros da grande metrópole sofreram cortes no abastecimento elétrico e as autoridades locais decretaram o estado de crise, correspondente ao nível de alerta mais elevado, aconselhando os residentes do Rio de Janeiro a manterem-se em casa.

O prefeito Marcelo Crivella decretou três dias de luto no município.