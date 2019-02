Uma "quinta" ecológica no subsolo de Londres

Londres ganha uma nova vida debaixo de terra: 30 metros abaixo do solo, um antigo refúgio usado para escapar aos bombardeamentos durante a Segunda Guerra Mundial foi transformado num inovador ecossistema urbano.

Com luzes artificiais e tecnologia hidropónica, são cultivados nesta "quinta subterrânea" alimentos usando 70 por cento menos água do que na agricultura tradicional.

Richard Ballard, fundador da Growing Underground: "Só recorremos a energias renováveis e trabalhamos para uma neutralidade carbónica."

As sementes são espalhadas em tapetes reciclados que funcionam como um solo e a água é reutilizada.

Ballard: "É um sistema em circuito fechado. A água está num sistema de recirculação."

O projeto da Growing Underground conta com o apoio de vários estabelecimentos de restauração de Londres, que recebem os produtos diretamente da mão dos produtores.

"Fazem com os nossos pratos sejam melhores e mais bonitos", diz o "chef" de um restaurante.

Ballard: "Aqui em baixo, as temperaturas são bastante constantes. Para além de darem luz, os nossos LEDs fornecem algum calor que, combinado com a ventilação de ambos os extremos do túnel, criando um movimento do ar, que é controlado, permite ter, de certa forma, uma temperatura, humidade e nível de CO2 ideais."

"Acho que é realmente interessante. Nunca pensei que algo assim pudesse existir", diz uma visitante.

Outra afirma: "É absolutamente fascinante. Cada um dos produtos que provámos era delicioso. Eu também cultivo alguns deles em casa e foi isso que me fez vir aqui visitar."

Num mundo onde o clima e estilos de vida mudam a grande velocidade, a Growing Underground acredita que o futuro da agricultura urbana pode estar debaixo de terra.