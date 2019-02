Bezos denuncia ameaça de chantagem

Tamanho do texto

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, acusou o proprietário da revista norte-americana, National Enquirer, de chantagem.

Respondendo à ameaça de publicação de imagens íntimas, Bezos publicou na quinta-feira os detalhes da comunicação com a revista propriedade de David Pecker, aliado do presidente norte-americano, Donald Trump.

Veja aqui a mensagem publicada por Jeff Bezos.

No centro da controvérsia está o alegado caso amoroso entre Bezos e uma antiga apresentadora de televisão, Lauren Sanchez.

Segundo um advogado do grupo do National Inquirer, a fim de evitar a publicação das imagens, Bezos teria que publicar uma declaração pública na qual rejeitaria a existência de motivações políticas por detrás da cobertura mediática do caso extra-matrimonial.

Em janeiro Jeff Bezos anunciou o divórcio da sua mulher, Mackenzie.

O bilionário norte-americano é igualmente proprietário do jornal Washington Post que é crítico do presidente norte-americano.

Em Dezembro,a empresa detentora do National Enquirer obteve imunidade das autoridades federais relativamente ao encobrimento de uma história envolvendo pagamentos entre o presidente Trump e uma modelo da revista Playboy mediados através do então advogado de Trump, Michael Cohen.