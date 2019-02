Génova inicia demolição da ponte Morandi

Os trabalhos de demolição da ponte Morandi, em Génova, arrancaram esta sexta-feira e devem prolongar-se até ao início do verão.

Depois do colapso de uma parte do viaduto em agosto de 2018, que causou a morte a 43 pessoas, as autoridades italianas asseguram que as obras da nova travessia começam em abril e vão durar apenas um ano.

Cerca de 600 residentes tiveram de deixar as habitações há seis meses. Anna Rita Certo foi uma dos moradores afetados e lamentou o pouco tempo que teve para retirar os bens pessoais de casa.

"A minha vida foi afetada, assim como a de outras pessoas. Cerca de 600 moradores deixaram de poder entrar ou sair das próprias casas. Tivemos somente algumas horas para tirar os pertences e desde o colapso da ponte deixaram-nos cientes de que não poderíamos entrar mais", explicou.

O projeto da nova ponte está avaliado em cerca de 200 milhões de euros e é assinado de forma gratuita pelo famoso arquiteto Renzo Piano, natural da cidade genovesa e responsável por grandes obras internacionais, como o Centro Pompidou de Paris ou a sede do jornal New York Times.

Em homenagem às vítimas está prevista a instalação de 43 lâmpadas na ponte.