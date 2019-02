Do calor às chuvas torrenciais. Pelo menos seis pessoas morreram por causa do temporal que varreu a cidade do Rio de Janeiro.

As chuvas e os ventos fortes trouxeram quedas de árvores, deslizamentos de terra e cheias que autocarros ou automóveis provocando estragos em inúmeras zonas da cidade.

O autarca do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, decretou três dias de luto pelas vítimas.