"Colete amarelo" perde mão em confrontos com a polícia

O cenário repete-se há várias semanas e já não há sábado em França sem manifestações dos coletes amarelos. Os apoiantes do movimento popular contra as políticas do presidente Emmanuel Macron concentraram-se frente à Assembleia Nacional, em Paris e seguiram-se confrontos com a polícia, por vezes violentos, quando alguns participantes no protesto tentaram forçar as barreiras que lhes impediam a passagem. Um manifestante perdeu uma mão, que segundo as testemunhas terá sido arrancada por uma granada de bolas de borracha lançada pela polícia para dispersar a multidão.

Antes, o protesto tinha passado por outro dos cenários habituais, a Avenida dos Campos Elíseos, onde se verificaram também confrontos com a polícia. No conjunto das manifestações deste sábado, várias pessoas ficaram feridas e houve também várias detenções. O uso da força por parte da polícia, nomeadamente o uso das balas de borracha, está a ser bastante criticado, sobretudo desde que um dos líderes do movimento, Jérôme Rodrigues, foi ferido num olho e corre risco de perder a vista.