Donald Trump e Kim Jong-un encontram-se em Hanói no fim do mês

Depois da primeira cimeira em Singapura, no ano passado, Donald Trump e Kim Jong-un vão voltar a encontrar-se, desta vez em Hanói, no Vietname,no final deste mês. Um encontro que está já a deixar o presidente norte-americano muito entusiasmado.

O enviado especial dos Estados Unidos para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, regressou da Coreia do Norte e contou à chefe da diplomacia sul-coreana, Kang Kyung-Wha, os avanços que estão a ser feitos: "Não sabemos a direção que vamos tomar, mas estamos em plenas conversações com o Norte e as nossas discussões foram produtivas. O presidente acaba de anunciar que a segunda cimeira entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte vai acontecer em Hanói, nos dias 27 e 28 de fevereiro",

Longe parecem estar os tempos em que Trump ameaçava a Coreia do Norte com o "fogo e a fúria" e chamava rocket man a Kim Jong-un. Agora, diz que "está à espera do encontro e de avançar com a causa da paz". Disse ainda que "acredita que a Coreia do Norte se vai tornar numa grande potência económica" e que o "país vai em breve conhecer um outro tipo de foguetão, um foguetão económico".

Estava já decidido que a cimeira seria no Vietname, mas não se sabia a localização exata. Washington queria Da Nang, mas a Coreia do Norte insistiu em Hanói, por ter aí a embaixada, o que facilita a organização.