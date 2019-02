Torra visita independentistas catalães que vão a julgamento

Tamanho do texto

O presidente do governo regional catalão, Quim Torra, visitou duas prisões dos arredores de Madrid para transmitir o apoio aos nove líderes independentistas catalães que começarão a ser julgados na próxima terça-feira pelo processo secessionista lançado em 2017.

Uma visita que acontece depois da suspensão, esta sexta-feira, do diálogo entre o governo central espanhol e o executivo catalão. Torra disse ter pedido "ao presidente do governo coragem para continuar o diálogo, com a determinação para solucionar o conflito político na Catalunha".

Entre os réus encontra-se o ex-vice-presidente do governo catalão, Oriol Junqueras, o presidente da Assembleia Nacional Catalã Jordi Sànchez, o líder da associação civil Òmnium Cultural, Jordi Cuixart e várias outras figuras de proa do movimento independentista, acusados nomeadamente da realização ilegal de um referendo de autodeterminação em outubro de 2017 e da subsequente declaração de independência aprovada no parlamento regional algumas semanas mais tarde.