Trump "imperador do Twitter" no Carnaval de Viareggio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em traje de imperador com uma espada decorada com os símbolos do Twitter, a sua rede social favorita: esta foi uma das instalações centrais da edição de 2019 do famoso Carnaval de Viareggio, na região italiana da Toscana.

Conhecido pela interpretação irónica da atualidade, o desfile deste ano focou-se na política internacional, abordando também temas sociais e ambientais.

As festividades fizeram ainda uma dedicatória especial ao papel da mulher na sociedade, com várias instalações em homenagem a artistas e políticas famosas.

O Carnaval na localidade costeira de Viareggio atrai cada ano milhares de turistas.