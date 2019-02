Amy Klobuchar entra na corrida à Casa Branca

Tamanho do texto

A senadora pelo Estado do Minnesota Amy Klobuchar entrou na corrida às presidenciais dos Estados Unidos, aumentando a lista de candidatos democratas.

"Apresento-me perante vós como neta de um mineiro, filha de uma professora e de um homem de um jornal, como a primeira mulher eleita pelo Estado do Minnesota para o Senado dos Estados Unidos para anunciar a minha candidatura a presidente dos Estados Unidos", afirmou Amy Klobuchar.

Com Klobuchar, são já cinco - um número recorde - as mulheres que entraram na corrida para as presidenciais de 2020. Há várias senadoras conhecidas, como Elizabeth Warren de Massachussets, Kamala Harris da Califórnia e Kirsten Gillibrand de Nova Iorque.