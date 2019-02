Capitão do "Nord" regressa à Crimeia

O capitão Vladimir Gorbenko, da embarcação russa Nord, voltou para a Crimeia depois de ter ficado detido, na Ucrânia, em março de 2018.

Na semana passada, o ministro ucraniano do Interior emitiu um alerta sobre Gorbenko, depois de o capitão ter cessado o contacto com os advogados ucranianos, no final de janeiro.

Vladimir Gorbenko conta que decidiu partir sem notificar ninguém. Depois de viajar pela Ucrânia, o capitão afirma que quando chegou ao controlo de Chaplinka, no sul do país, perto da fronteira com a Crimeia, apenas mostrou o passaporte russo e deixaram-no passar.

Gorbenko diz que correu tudo bem, e que agora está em casa e feliz.

Em março, do ano passado, o Serviço de Fronteiras da Ucrânia deteve o navio de pesca Nord, com pavilhão russo, no Mar de Azov. A tripulação, composta por 10 russos, foi acusada de pesca ilegal e de "entrar e sair ilegalmente do território ocupado da Crimeia com o intuito de prejudicar os interesses do Estado ucraniano.