Grammys coroam Kacey Musgraves, Childish Gambino e Lady Gaga

Tamanho do texto

Kacey Musgraves, estrela da música country, ganhou o prémio de maior prestiígio dos Grammy Awards, "Álbum do Ano", com Golden Hour.

Na 61ª edição dos Grammy Awards, os mais populares galardões da indústria da música americana, este domingo, em Los Angeles, as mulheres dominaram.

A diva pop Lady Gaga arrecadou três estatuetas, incluindo a de Melhor Pop Duo/Grupo por "Shallow" com Bradley Cooper.

Enquanto, "This is America" de Childish Gambino ganhou o prémio de canção do ano.

Dua Lipa, foi a vencedora da categoria "revelação do ano".

Michele Obama fez uma surpesa e partilhou o palco com Alicia Keys, Lady Gaga, Jada Pinkett-Smith e Jennifer Lopez.

Dolly Parton foi uma das homenageadas da noite e cantou Nine To Five na companhia de Miley Cyrus, Pink, Leon Bridges, Katy Perry, Shawn Mendes e Yolanda Adams

Outras das homenageadas foram a "Rainha do Soul", Aretha Franklin, e Diana Ross que foi ovacionada e decidiu festejar antecipadamente o septuagésimo quinto aniversário.