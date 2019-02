Destino de "El Chapo" divide opiniões

Tamanho do texto

A decisão do Tribunal de Brooklyn, que considerou esta terça-feira Joaquin Guzman culpado dos dez crimes de que era acusado, é vista como uma vitória nos Estados Unidos.

Entre os habitantes de Culiacán, a cidade onde “El Chapo” se tornou no líder do mais poderoso cartel de droga dos últimos anos, as opiniões divergem.

Para Abel Arriola, “El Chapo” era um amigo da cidade.

“Tudo foi orquestrado pelo governo dos Estados Unidos para afundar este homem, porque ajudou muitas pessoas. As pessoas gostam muito dele. Infelizmente, o trabalho dele era ilegal".

A sentença só será lida em junho mas tudo indica que o narcotraficante vai ser condenado a prisão perpétua.

“El Chapo”, que fugiu duas vezes de cadeias mexicanas de alta segurança, deverá cumprir a pena numa prisão no Colorado de onde nunca ninguém conseguiu fugir.