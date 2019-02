O governo de Pedro Sánchez está em crise, depois do chumbo do orçamento do estado espanhol para 2019. Espanha vive também um julgamento histórico - a acusação defende o processo contra os líderes independentistas catalães e os: "Governos da União Europeia cometeram um grande erro com a Venezuela" foram estas as palavras de Nicolás Maduro, em entrevista à euronews. Estes são alguns dos destaques desta edição de Euronews Noite.