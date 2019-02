Pedro Sánchez anunciará eleições antecipadas na sexta-feira

Tamanho do texto

Pedro Sánchez deverá convocar eleições legislativas antecipadas, na próxima sexta-feira.

De acordo a agência EFE, o presidente do Governo espanhol vai anunciar a data do próximo escrutínio, depois de reunir-se com o Conselho de Ministros.

A medida surge depois do Parlamento ter chumbado a proposta de Orçamento do Estado, esta quarta-feira.

A rejeição do documento foi determinada pelos partidos independentistas catalães, que retiraram assim o apoio ao governo minoritário socialista.

Votaram, também contra o Partido Popular e o Ciudadanos.

"Constatou-se, hoje, que a direita neste país está a tentar impedir o progresso social apresentado neste orçamento por este Governo. Estão a tentar impedir o país de avançar e, portanto, estão a colocar todos os tipos de obstáculos para impedir que a recuperação económica não chegue às famílias, não se espalhe por todo o território e se converta numa realidade para todos os cidadãos do país", afirmou a ministra espanhola das Finanças, Maria Jesus Montero.

O chumbo do Orçamento do Estado era, já previsível após a recusa do Governo em reconhecer o "direito à autodeterminação" da Catalunha.

Para o analista político Ignacio Curado, "parte da oposição não aceitou que ele esteja no Governo sem realmente ganhar uma eleição. Ele conseguiu criar uma maioria parlamentar para derrotar Rajoy - mas essa foi uma coligação negativa contra Rajoy. Quando precisou de criar uma maioria parlamentar estável, simplesmente, não conseguiu os votos suficientes".

Caso Pedro Sánchez convoque eleições gerais antecipadas, estas serão as terceiras no espaço de cinco anos.

Grande parte dos analistas e jornalistas espanhóis apontam o dia 28 de abril como a data mais provável para o escrutínio.

As últimas sondagens dão a vitória ao PSOE, mas num cenário onde a esquerda fica aquém da maioria.