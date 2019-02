Um cenário impensável durante o reino de terror dos talibãs: Este mercado em Cabul, no Afeganistão, engalanou-se para o Dia dos Namorados e contou com centenas de pessoas a comprar flores para o ente amado. Apesar de tudo, esta tradição ocidental parece estar a ter menos adeptos no afeganistão. Um vendedor de flores diz que as vendas já foram melhores em anos anteriores.