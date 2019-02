O despiste de um autocarro provocou pelo menos 14 mortos e três dezenas de feridos, seis dos quais em estado grave, na Macedónia do Norte. O autocarro fazia a ligação entre Skopje e a cidade de Gostivar, 80 quilómetros a sudoeste da capital, quando se despistou e caiu por uma ravina de dez metros com cerca de 50 passageiros a bordo. As causas do acidente ainda não são conhecidas. O primeiro-ministro Zoran Zaev já decretou dois dias de luto nacional.