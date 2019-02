Euronews Noite 14.02.19

Nesta edição do Euronews Noite, destacamos o anúncio que a empresa AirBus fez esta quinta-feira, de terminar com a produção do A380, por falta de encomendas. A edição continua com uma viagem à situação política atual espanhola, onde acompanhamos o julgamento dos 12 catalães, detidos depois do referendo à independência da Catalunha de 2017.

Terminamos o jornal com as mais recentes imagens captadas no mundo animal, a uma pantera negra, animal com uma mutação genética na melanina. O felino já não era avistado há mais de 100 anos.

Apresentação de Ana Serapicos