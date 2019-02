Trump declara emergência nacional para poder construir muro

Tamanho do texto

Donald Trump vai até às últimas consequências para poder construir um muro na fronteira com o México. O presidente norte-americano anunciou agora que vai declarar o estado de emergência nacional, o que lhe permite ter o financiamento do muro sem precisar de um orçamento aprovado no Congresso. Os democratas prometeram já combater a medida.

"Temos de nos ver livres das drogas. Dos gangues, destas pessoas. É uma invasão de drogas e de criminosos no nosso país, que conseguimos parar, mas é difícil parar. Com um muro, vai ser muito mais fácil", disse o presidente norte-americano.

A recusa dos democratas em aprovar o financiamento do muro levou ao shutdown, a paralisação dos serviços públicos, durante os meses de dezembro e janeiro. Os republicanos e democratas chegaram, entretanto, a um acordo orçamental para evitar paralisações semelhantes, independentemente do que aconteça com o projeto de Trump de fechar ainda mais a fronteira. Mesmo se o muro idealizado pelo presidente ainda não existe, há já barreiras físicas em grandes porções da fronteira entre os Estados Unidos e o México.