Manifestantes exigem demissão do primeiro-ministro albanês

Protestos em massa na Albânia exigem a demissão do primeiro-ministro e eleições antecipadas. Uma manifestação convocada pela maior força da oposição, o Partido Democrático, contra o primeiro-ministro socialista, Edi Rama.

Dezenas de manifestantes tentaram atacar a sede do Governo albanês e a manifestação acabou em confrontos com a polícia que lançou bombas de gás lacrimogéneo. Foram mobilizados mais de mil agentes, para garantir o ordem pública na capital do país.

"Um governo capturado e um estado capturado por interesses criminosos e privados, levou a um declínio económico, ao desemprego e a uma crise económica. Centenas de milhares de albaneses perderem os empregos e um grande número teve de emigrar ilegalmente para países da UE e para os Estados Unidos", disse o líder do Partido Democrático."

Edi Rama acusa a oposição de tentar tomar o poder com recurso à violência e o presidente da Albânia já veio pedir contenção, para evitar confrontos e pediu respeito pelas instituições.