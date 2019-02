Protestos pró-independência na Catalunha

Aproximadamente 200 mil pessoas saíram às ruas neste sábado, em Barcelona, lideradas pelo presidente do governo regional da Catalunha, Quim Torra.

Um protesto contra o julgamento de 12 líderes separatistas, que começou na terça-feira passada, com o ex-presidente catalão Oriol Junqueras como acusado principal.

Este grande movimento de protesto contra o processo judicial foi organizado sob o lema: "A autodeterminação não é um crime".

Quanto às eleições no país, anunciadas por Pedro Sánchez, depois do chumbo do orçamento do Estado, no próximo dia 28 de abril, segundo uma sondagem divulgada este sábado, a vitória será propícia ao PSOE.