Carnaval e romance no coração de Veneza

Princesas e piratas a remar para o mesmo lado nos canais de Veneza - para o lado do Carnaval.

O Carnaval de Veneza começou com um desfile nas águas do Rio di Cannaregio; inspirou-se na obra "Otelo" de William Shakespeare e fez uma homenagem à Lua.

As gôndolas colocam as máscaras, dão boleia a super-heróis e desfilam neste cortejo aquático pelas águas do Grande Canal.

As máscaras de Veneza relembram a época em que a nobreza se disfarçava para sair à rua e se misturava com o povo e os trajes luxuosos reanimam os bailes em salões à antiga.

As águas enchem-se de mistério e até 5 de março tudo é possível, com mais de cem embarcações alegóricas, romance e muita magia à deriva - nos canais e no coração de Veneza.