Em destaque nesta edição de Euronews Noite, os eurodeputados do Partido Popular Europeu que se viram obrigados a regressar mal aterraram em Caracas, depois da recusa do governo venezuelano de Nicolás Maduro em recebê-los. Veja ainda, na íntegra, a entrevista com a artista plástica Joana Vasconcelos por ocasião da exposição no Museu de Serralves, no Porto. Apresentação de Ricardo Figueira.