Indústria do uísque quer "Brexit" sem ressaca

É conhecida como a "ilha do uísque..."

Com nove destilarias, a pequena ilha escocesa de Islay é uma interveniente importante na indústria global de bebidas.

A destilaria Bruichladdich é o maior empregador privado de Islay.

Oitenta pessoas trabalham aqui... O uísque que sai da linha de produção acaba em bares e lojas na Europa e no mundo.

"O uísque escocês é um grande negócio. Em 2017, as exportações totalizaram mais de 5 mil milhões de euros. Isso é mais do que um quinto de total das exportações de alimentos e bebidas da Grã-Bretanha. A indústria também envolve 40.000 empregos, mas com o Brexit a aproximar-se, há receios de que um resultado sem acordo possa afetar o fornecimento, os preços e as proteções legais", sublinha o jornalista da euronews Damon Embling.

Allan Logan é a quarta geração de uma família que trabalha com o uísque.

“Estamos preocupados com as mudanças na legislação que vão ocorrer, que poderão atrasar ou custar mais dinheiro aos nossos negócios. Neste momento, é mais frustrante que estejamos a esta distância do prazo e ainda não tenhamos uma decisão", afirma o diretor de produção da destilaria Bruichladdich.

A destilaria sobreviveu a conflitos familiares, recessões, guerras mundiais, mas será que vai sobreviver ao "Brexit"?

“Somos vistos como uma marca de luxo e creio que isso nos deu confiança de que, globalmente, os nossos produtos sobreviverão. A indústria de uísque escocês tem uma força que nos permitirá, eventualmente, ultrapassar isso. Vai levar tempo", constata Logan.

As destilarias foram obrigadas a diversificar - oferecendo degustações e passeios.

No geral, a indústria do uísque condena o "Brexit", no entanto, há quem espere que surjam novas oportunidades e novos acordos comerciais.

O diretor de produção da destilaria Bruichladdich recorda que "não sabemos o que está ao virar da esquina, mas estamos confiantes de que as provisões que estamos a fabricar estarão disponíveis para a próxima geração. Espero que meu filho adote o uísque que estamos a produzir hoje".

O uísque é descrito como a "água da vida".

É a alma da economia de Islay.

Uma indústria centenária que está determinada a superar o "Brexit", independentemente da ressaca que possa ter.