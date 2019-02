Paquistão chama embaixador em Nova Deli

Tamanho do texto

O Paquistão chamou para consultas o embaixador do país em Nova Deli. A medida acontece depois da ameaça da Índia de isolar diplomaticamente o Paquistão por causa do suposto envolvimento no atentado na Caxemira Indiana.

O ataque da semana passada, reivindicado por um grupo islâmico, matou 44 membros das forças de segurança da Índia. Foi o ataque mais violento desde o início da revolta separatista contra Nova Deli, numa região que se transformou num verdadeiro barril de pólvora.

O Primeiro-ministro indiano falou de um "ataque odioso" e o ministério dos Negócios Estrangeiros acusou o Paquistão de apoiar os autores do ataque. Islamabad nega qualquer envolvimento.

Esta segunda-feira, as forças indianas iniciaram uma vasta operação contra os rebeldes suspeitos do atentado de quinta-feira. Pelo menos sete pessoas morreram nesta operação.