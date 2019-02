Brexit leva três deputadas a abandonar o Partido Conservador

O conturbado processo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) ditou hoje a saída de três deputadas do Partido Conservador. Heidi Allen, Anna Soubry e Sarah Wollaston, todas a favor da permanência britânica no espaço comunitário, revoltaram-se contra a liderança de Theresa May.

Para este trio, o partido sucumbiu à fação de direita mais eurocética do European Research Group, o ERG, considerados radicais do Brexit.

"Os conservadores sempre foram reconhecidos pela competência económica. Mas quando permitimos que um ministro diga 'que se lixem os negócios!', uma primeira-ministra intimidada pelo ERG e que agora está a arrastar o país e o parlamento aos gritos para o abismo de um não acordo - para mim chega. Eu quero fazer parte de algo melhor, um partido em que as pessoas votam porque querem, não porque sentem que é necessário", disse Heidi Allen, uma das dissidentes.

Na opinião das três deputadas, “o ‘Brexit' redefiniu o Partido Conservador - desfazendo todos os esforços para modernizá-lo. Houve um fracasso sombrio em resistir à linha dura do ERG, que opera abertamente como um partido dentro de um partido, com o seu próprio líder [Jacob Rees-Mogg] e política".

Wollaston, Allen e Soubry, assumidamente anti-'Brexit', anunciaram a intenção de se juntarem ao Grupo Independente no parlamento, que conta com oito deputados que se desfiliaram do Partido Trabalhista esta semana.

Entretanto, a primeira-ministra britânica, Theresa May, já veio lamentar a partida destas deputadas e não deixou de reconhecer que o Brexit seria sempre um processo muito complexo.

"Estou entristecida por esta decisão - são pessoas que prestaram um serviço dedicado ao nosso grupo ao longo de muitos anos e agradeço-lhes por isso. É claro que a adesão do Reino Unido à UE tem sido uma fonte de discórdia tanto no nosso partido como no nosso país há muito tempo. Acabar com essa afiliação depois de quatro décadas nunca seria fácil", concluiu.