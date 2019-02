Theresa May em Bruxelas sem novidades

Tamanho do texto

Sem uma solução alternativa para a questão da fronteira na Irlanda, a primeira-ministra britânica voltou esta quarta-feira a Bruxelas, para uma reunião com o presidente da Comissão Europeia. Minutos antes de receber a chefe do governo de Londres, Jean Claude Juncker reconheceu as poucas expetativas em relação ao encontro, que durou cerca de uma hora e meia.

No final, Theresa May não tinha novidades para contar aos jornalistas.

“Tive uma reunião construtiva com o Presidente Juncker esta noite. Sublinhei a necessidade de alterações “juridicamente vinculativas” que garantam que o backstop não vai ser indefinido. Precisamos dessa garantia para aprovarmos um acordo na Câmara dos Comuns. Concordámos em continuar a trabalhar para encontrar uma solução. Os dois lados têm interesse numa saída do Reino União da União Europeia de uma forma ordenada".

Cerca de uma dúzia de manifestantes esperou pela primeira-ministra britânica em frente do edifício da Comissão Europeia. Estavam vestidos de unicórnios, alegando que o compromisso que Theresa May procura não existe.