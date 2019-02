Um guia para compreender a história dos Óscares

É já este domingo que se realiza mais uma cerimónia de entrega dos Óscares. O Dolby Theatre, em Los Angeles, acolhe a 91.ª edição dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, cuja longa história conheceu já muitas transformações.

A primeira entrega de prémios teve lugar em 16 de maio de 1929, no Roosevelt Hotel, para 270 convidados, em que os vencedores foram conhecidos três meses antes.

A estatueta, que representa em Art Déco um cavaleiro, apenas ganhou a popular alcunha "Óscar" dez anos depois do arranque dos prémios, sendo a origem do nome ainda hoje discutida.

Ao longo de 90 anos, a Academia cresceu muito desde os 36 fundadores originais e poderá atingir em breve perto de 9000 membros. No último ano, a lista superava os 7200 elementos e para este ano foram feitos mais de 900 convites de adesão. É deste universo, onde figuram atores, produtores, guionistas ou realizadores, entre outros, que saem os votos para as atuais 24 categorias.

Para uma longa metragem poder ser considerada para nomeação, há, no entanto, que cumprir várias regras. O filme deve ter no mínimo 40 minutos, cumprir os requisitos técnicos da Academia, e ser distribuído durante o ano anterior à data da cerimónia. É preciso também que a película seja exibida num cinema em Los Angeles durante sete dias consecutivos e que seja publicitada segundo as práticas comuns de distribuição comercial.

Só então é que o filme pode ser submetido à Academia e, caso seja aceite, estar disponível para a votação dos membros. Cada um vota assim nos cinco filmes que se destacaram na respetiva área profissional, ou seja, os realizadores votam para o prémio de melhor realizador e atores votam para os galardões de representação.

Quando o processo está completo, os votos vão para a consultora PricewaterhouseCoopers, que gera os boletins finais de nomeados a anunciar cerca de um mês antes do evento.

O prémio de melhor filme pode contemplar até 10 obras, enquanto as restantes categorias têm um máximo de cinco.

Os membros da Academia voltam a ser chamados para decidir e o resultado final é selado em envelope, que se abre somente na cerimónia, depois da inevitável frase: "E o Óscar vai para...".

Eis os nomeados para os Óscares de 2019:

Melhor Filme

Pantera Negra

BlacKkKlansman - O infiltrado

Green Book - Um guia para a vida

Roma

Bohemian Rhapsody

Assim Nasce uma Estrela

Vice

A Favorita

Melhor Realizador

Spike Lee - BlacKkKlansman (O infiltrado)

Alfonso Cuarón - Roma

Pawel Pawlikowski - Guerra Fria

Yorgos Lanthimos - A favorita

Adam McKay - Vice

Melhor Ator Principal

Christian Bale - Vice

Bradley Cooper - Assim Nasce uma Estrela

Rami Malek - Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen - Green Book (Um guia para a vida)

Melhor Atriz Principal

Yalitza Aparicio - Roma

Glenn Close - A Mulher

Olivia Colman - A Favorita

Lady Gaga - Assim nasce uma estrela

Melissa McCarthy - Can you ever forgive me?

Melhor Ator Secundário

Mahershala Ali - Green Book (Um guia para a vida)

Richard E. Grant - Can you ever forgive me?

Adam Driver - BlacKkKlansman (O infiltrado)

Sam Rockwell - Vice

Melhor atriz Secundária

Amy Adams - Vice

Emma Stone - A Favorita

Marina de Tavira - Roma

Regina King - Se a Rua Beale Falasse

Rachel Weisz - A Favorita

Melhor Argumento Original

A Favorita

Roma

First Reformed

Vice

Green Book (Um guia para a vida)

Melhor Argumento Adaptado

A Balada de Buster Scruggs

Can You Ever Forgive Me?

Se a Rua Beale Falasse

BlacKkKlansman (O infiltrado)

Assim Nasce uma Estrela

Melhor Fotografia

Guerra Fria

Roma

A Favorita

Nunca Deixes de Olhar

Assim Nasce uma Estrela

Melhor Montagem

BlacKkKlansman (O infiltrado)

Green Book (Um guia para a Vida)

Bohemian Rhapsody

Vice

A Favorita

Melhor Design de Produção

Pantera Negra

O Regresso de Mary Poppins

A Favorita

First Man

Roma

Melhor Guarda Roupa

A Balada de Buster Scruggs

O Regresso de Mary Poppins

Pantera Negra

A Favorita

Maria, Rainha dos Escoceses

Melhor Caracterização

Border

Maria, Rainha dos Escoceses

Vice

Melhor Banda Sonora

Pantera Negra

BlacKkKlansman (O infiltrado)

Se a Rua Beale Falasse

O Regresso Mary Poppins

Melhor Canção Original

"All the Stars" - Pantera Negra

"Shallow" - Assim Nasce uma Estrela

"I'll Fight" - RBG

"The Place Where Lost Things Go" - O Regresso Mary Poppins

"When a Cowboy Trades his Spurs for Wings" - A Balada de Buster Scruggs

Melhores Efeitos Visuais

Avengers: Infinity War

Christopher Roben

O Primeiro Homem na Lua

Ready Player One

Han Solo: Uma História de Star Wars

Melhor Mistura Sonora

Pantera Negra

Roma

Bohemian Rhapsody

First Man

Assim Nasce uma Estrela

Melhor Edição Sonora

Pantera Negra

Um lugar silencioso

Bohemian Rhapsody

Roma

O Primeiro Homem na Lua

Melhor Documentário

Free Solo

Minding the Gap

Hale County this Morning, this Evening

Of Fathers and Sons

RBG

Melhor Filme de Animação

The Incredibles 2: Os Super-Heróis

Ilha dos Cães

Ralph na Internet

Homem-aranha: No Universo Aranha

Melhor Curta de Animação

Animal Behaviour

BAO

One Small Step

Late Afternoon

Weekends

Melhor Filme em Língua Estrangeira

Capernaum

Roma

Cold War

Never Look Away

Shoplifters

Melhor curta documental

Black Sheep

A Night at the Garden

End Game

Life Boat

Period. End of Sentence

Melhor curta-metragem

Detainment

Fauve

Mother

Marguerite

Skin