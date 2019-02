Incêndio no Bangladesh faz dezenas de mortos

Tamanho do texto

Um incêndio na capital do Bangladesh fez pelo menos 69 mortos e cerca de 50 feridos.

O incidente ocorreu num edifício de um bairro centenário de Dhaka e depressa se alastrou a vários outros, numa área de comércio e habitação.

Após nove horas no terreno, os bombeiros ai nda não tinham conseguido debelar totalmente o fogo. Plásticos e outro material inflamável guardados em armazéns e os tanques de combustível dos carros estacionados têm alimentado as chamas.

No entanto, as autoridades estão já a proceder à remoção e identificação dos corpos, uma tarefa dificultada pelo estado em que o incêndio deixou as vítimas.