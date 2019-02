Maduro fecha fronteira com o Brasil e pondera fazer o mesmo com a Colômbia

Tamanho do texto

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ordenou o encerramento "total e absoluto" da fronteira com o Brasil. Depois de reunir-se com os militares esta quinta-feira, o chefe de Estado anunciou a medida com efeitos quase imediatos.

Maduro diz que o encerramento vai vigorar por tempo indeterminado.

Uma decisão que surge ao mesmo tempo que o principal líder da oposição, o presidente da Assembleia Nacional e auto-proclamado presidente interino seguia a caminho da fronteira entre a Venezuela e a Colômbia. Juan Guaidó pretende desbloquear o auxílio humanitário norte-americano que se encontra no local.

Nicolás Maduro também pondera fechar a fronteira com a Colômbia e rejeita a entrada de ajuda dos Estados Unidos. Em entrevista à Euronews chegou mesmo a dizer que se tratavam de alimentos estragados, distribuídos com o propósito de espalhar doenças.