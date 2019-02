"Duelo" Soares - Bratke encanta Tivoli

Lotação esgotada e mais de cinco minutos de aplausos para o "Duelo" do pianista Marcelo Bratke e do bailarino principal do Royal Ballet de Londres, Thiago Soares, no teatro Tivoli, em Lisboa.

O espetáculo contou também com a participação especial da principal bailarina da Companhia Nacional de Bailado, Filipa de Castro.

Ao som de clássicos de Heitor Villa-Lobos e Ernesto Nazareth, o público assistiu ao diálogo sem palavras entre todos os atores em cena, norteado pelas canções, que conduzem a narrativa, e pela dança, que surge como elemento de reflexão e também de provocação.

Desde que estreou no Rio de Janeiro, em julho de 2018, o espetáculo teve sempre casa cheia.