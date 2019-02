Nova mobilização dos "coletes amarelos" em França

Tamanho do texto

Mais um sábado de mobilização em França. O movimento dos "coletes amarelos" entra no Ato 15 - quinze semanas de manifestações.

De acordo com o Ministério do Interior francês, a afluência diminui há quatro fins de semana consecutivos, mas os números são contestados pelos manifestantes, que continuam a sair às ruas na esperança de conter o declínio deste movimento "amarelo" no país.

"Acho que algumas pessoas usam a política do medo para desencorajar as pessoas a participar. Podíamos ser mais numerosos. Há pessoas que nos apoiam, mas ficam em casa porque estão com medo", disse um dos manifestantes.

O último sábado mobilizou 41 mil pessoas em França, contra as mais de 280 mil que participaram no primeiro dia de protestos do movimento social.

Em maior ou menor número, os franceses não retiram o colete amarelo. Em Paris acontecem 5 manifestações.