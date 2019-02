Huawei lança primeiro telemóvel dobrável, o Mate X

A Huawei desdobrou-se em esforços e lança primeiro telemóvel dobrável, o Mate X.

O primeiro smartphone dobrável da marca foi anunciado este domingo, em Barcelona e vai ser uma das novidades da indústria no Mobile World Congress - a maior feira de smartphones e tecnologia móvel do mundo - que acontece na cidade espanhola.

Quatro dias depois da Samsung ter anunciado as novidades no segmento, a marca chinesa responde com esta versão dobrável, com um preço de mercado a ultrapassar os 2 mil euros.

O novo equipamento mostra o caminho para um novo mercado de smartphones topo de gama e o telemóvel vem já equipado com 5G. Com este Mate X, a Huawei quis fazer cheque mate à concorrência.