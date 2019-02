Papa promete "batalha total" contra abusos na Igreja

O Papa Francisco disse este domingo que o Clero, ao ser culpado de abusos sexuais, torna-se num “instrumento de satanás”. No final de uma cimeira histórica de 4 dias no Vaticano sobre a proteção dos menores, o Papa garantiu que a Igreja Católica levará à justiça quem tiver cometido algum tipo de abuso.

“A pessoa consagrada, escolhida por Deus para guiar as almas à salvação, deixa-se subjugar pela própria fragilidade humana ou pela própria doença tornando-se instrumento de satanás. Nos abusos vemos a mão do mal que não poupa até a inocência das crianças”.

Cerca de 300 vítimas de abusos do Clero e ativistas de 20 países diferentes percorreram este sábado as ruas centrais da capital italiana. A “Marcha pela Tolerância Zero e pelo fim do Clero Sexual” pediu o fim do encobrimento dos casos, um registo global de clérigos acusados e o apoio às vítimas em todo o mundo.