O frio, a neve e o gelo assolaram a América do Norte, no último fim de semana (23 e 24 de fevereiro).

Em Fort Erie, no Canadá, as forte rajadas de vento empurram grandes pedaços de gelo sobre uma parede que separa as margens de um lago e uma estrada local.

Mais a sul, nos Estados Unidos da América, o estado do Iowa é o mais atingido. A neve o o gelo soterraram a autoestrada 18, no condado de Floyd.