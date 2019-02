Oscars2019: "Green Book" é o melhor filme para a Academia de Hollywood

"Green Book - Um guia para a Vida" ganha o Óscar para melhor filme do ano. Um triunfo merecido para um dos candidatos mais emocionantes da edição deste ano dos prémios da Academia de Hollywood.

O filme de Peter Farrelly (estranhamente não nomeado na categoria de realizador) retrata uma América racista em transformação e em progressiva abertura para as minorias, mas com um caráter ainda hoje muito presente numa nação onde se discutem a construção de muros.

O "Guia" já havia permitido a Mahershala Ali a segunda estatueta dourada da carreira e uma vez mais como Melhor Ator Secundário, agora na pele de um pianista negro em digressão pelo "sul profundo" com um motorista racista.

A relação dos dois agarra os espetadores ao longo das duas horas de filme, com momentos de comédia e de revolta que nos envolvem na trama.

Alfonso Cuarón ganha o Oscar de melhor realizador com o filme "Roma". Um triunfo também para a Netflix, que pode marcar na edição deste ano dos prémios da Academia de Hollywood uma revolução na indústria cinematográfica.

Rami Malek e Olivia Colman são mais dois dos grandes vencedores da noite, galardoados com as estatuetas douradas para melhores atores com os papéis interpretados, respetivamernte, em "Bohemian Rhapsody" e "A Favorita".

Após sete nomeações, Glen Close vai ter de continuar à espera para levar uma para casa com o seu nome.

O impressionante retrato do antigo vice-presidente americano Dick Chenney, encarnado por Christian Bale, acabou por ser uma das grandes desilusões da noite. Tinha oito nomeações, incluindo melhor filme, realizador e ator, mas acaba por vencer apenas o prémio de caraterição.

Eis os nomeados e os vencedores dos Óscares de 2019

Melhor Filme

Pantera Negra

BlacKkKlansman - O infiltrado

"Green Book - Um guia para a vida"

Roma

Bohemian Rhapsody

Assim Nasce uma Estrela

Vice

A Favorita

Melhor Realizador

Spike Lee - BlacKkKlansman (O infiltrado)

Alfonso Cuarón - "Roma"

Pawel Pawlikowski - Guerra Fria

Yorgos Lanthimos - A favorita

Adam McKay - Vice

Melhor Ator Principal

Christian Bale - Vice

Bradley Cooper - Assim Nasce uma Estrela

Rami Malek - "Bohemian Rhapsody"

Viggo Mortensen - Green Book (Um guia para a vida)

Melhor Atriz Principal

Yalitza Aparicio - Roma

Glenn Close - A Mulher

Olivia Colman - "A Favorita"

Lady Gaga - Assim nasce uma estrela

Melissa McCarthy - Can you ever forgive me?

Melhor Ator Secundário

Mahershala Ali - "Green Book - Um guia para a vida"

Richard E. Grant - Can you ever forgive me?

Adam Driver - BlacKkKlansman (O infiltrado)

Sam Rockwell - Vice

Melhor atriz Secundária

Amy Adams - Vice

Emma Stone - A Favorita

Marina de Tavira - Roma

Regina King - "Se Esta Rua Falasse"

Rachel Weisz - A Favorita

Melhor Argumento Original

A Favorita

Roma

First Reformed

Vice

"Green Book (Um guia para a vida)"

Melhor Argumento Adaptado

A Balada de Buster Scruggs

Can You Ever Forgive Me?

Se a Rua Beale Falasse

"BlacKkKlansman - O infiltrado"

Assim Nasce uma Estrela

Melhor Fotografia

Guerra Fria

"Roma"

A Favorita

Nunca Deixes de Olhar

Assim Nasce uma Estrela

Melhor Montagem

BlacKkKlansman (O infiltrado)

Green Book (Um guia para a Vida)

"Bohemian Rhapsody"

Vice

A Favorita

Melhor Design de Produção

"Pantera Negra"

O Regresso de Mary Poppins

A Favorita

First Man

Roma

Melhor Guarda Roupa

A Balada de Buster Scruggs

O Regresso de Mary Poppins

Pantera Negra

A Favorita

Maria, Rainha dos Escoceses

Melhor Caracterização

Border

Maria, Rainha dos Escoceses

"Vice"

Melhor Banda Sonora

Pantera Negra

BlacKkKlansman (O infiltrado)

Se a Rua Beale Falasse

O Regresso Mary Poppins

Melhor Canção Original

"All the Stars" - Pantera Negra

"Shallow" - Assim Nasce uma Estrela

"I'll Fight" - RBG

"The Place Where Lost Things Go" - O Regresso Mary Poppins

"When a Cowboy Trades his Spurs for Wings" - A Balada de Buster Scruggs

Melhores Efeitos Visuais

Avengers: Infinity War

Christopher Roben

"O Primeiro Homem na Lua"

Ready Player One

Han Solo: Uma História de Star Wars

Melhor Mistura Sonora

Pantera Negra

Roma

"Bohemian Rhapsody"

"O Primeiro Homem na Lua"

Assim Nasce uma Estrela

Melhor Edição Sonora

Pantera Negra

Um lugar silencioso

"Bohemian Rhapsody"

Roma

O Primeiro Homem na Lua

Melhor Documentário

"Free Solo"

Minding the Gap

Hale County this Morning, this Evening

Of Fathers and Sons

RBG

Melhor Filme de Animação

The Incredibles 2: Os Super-Heróis

Ilha dos Cães

Ralph na Internet

Homem-aranha: No Universo Aranha

Melhor Curta de Animação

Animal Behaviour

"BAO"

One Small Step

Late Afternoon

Weekends

Melhor Filme em Língua Estrangeira

Capernaum

Roma

Cold War

Never Look Away

Shoplifters

Melhor curta documental

Black Sheep

A Night at the Garden

End Game

Life Boat

Period. End of Sentence

Melhor curta-metragem

Detainment

Fauve

Mother

Marguerite

Skin