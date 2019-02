Encontro de rivais em Nicósia

O presidente cipriota Nicos Anastasiades reuniu-se, informalmente, com o líder turco cipriota Mustafa Akinci, em Nicósia. Mais um encontro depois de repetidas rondas de negociações de paz, sob o auspício da ONU, até agora sem resultados devido às profundas divergências.

"A questão aqui é a insistência em certas posições. Já dissemos que a segurança não pode ser ignorada. Isso inclui garantias, direitos de invasão e a presença de tropas turcas. Tenho levantado questões relativas a certas ações do regime de ocupação, que afetam, negativamente, a atmosfera em geral", afirmou Anastasiades.

Chipre está dividido desde 1974, altura em que as tropas turcas invadiram e ocuparam 37 por cento do seu território.

Desta vez chegou-se a consenso sobre serviços de telefone móvel e no que diz respeito ao setor da energia.

A reunificação da ilha continua a ser também uma preocupação para a Grécia. Esta terça-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros grego recebeu a enviada especial da ONU para Chipre, Jane Hall Lut. Durante o encontro o chefe da Diplomacia grega reiterou o compromisso do seu país para com a resolução da questão cipriota, com base nas resoluções das Nações Unidas, e que passa pela saída das tropas turcas do terreno.