Força Aérea resgata comandante de navio grego nos Açores

A Força Aérea resgatou ontem à tarde o comandante do navio grego “MINERVA GLORIA”, que navegava a 420 quilómetros a sudoeste da Ilha Terceira. O homem, com nacionalidade grega e 47 anos, apresentava um estado clínico muito grave e precisava de assistência médica urgente, tendo sido resgatado do navio pela tripulação de alerta nos Açores da Esquadra 751, que opera o helicóptero EH-101 Merlin. Para esta operação e devido às condições meteorológicas muito adversas no local, onde se registavam vagas de 12 metros e ventos de 74 km/h, foi também empenhada uma aeronave P-3C CUP +, operada pela Esquadra 601 - "Lobos". Saiba mais em: bit.ly/2Uaourq