Líder da Coreia do Norte já chegou ao Vietname

Apesar do frio e chuva, Kim Jong Un chegou sorridente ao Vietname.

Depois de dois dias e meio em viagem pela China no seu comboio blindado, o líder norte-coreano foi recebido Dong Dang, no norte do Vietname, pelas mais altas entidades do país.

Kim Jong Un seguiu depois para Hanói onde esta quarta-feira se vai encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Quem já está na capital do Vietname é o Secretário de defesa norte-americano Mike Pompeo, o homem a quem Trump confiou a tarefa de melhorar os laços com a Coreia do Norte.

Trump e Kim Jong Un reúnem-se quarta e quinta-feira numa cimeira onde vão discutir o programa nuclear norte-coreano, depois da histórica Cimeira de junho, em Singapura, a primeira entre um presidente dos Estados Unidos e um líder da Coreia do Norte.

Há a expectativa de que desta Cimeira de Hanói resulte uma declaração oficial que ponha fim à guerra entre as duas Coreias. Conflito que decorreu entre 1950 e 1953, que terminou com um armistício, mas do qual nunca resultou uma declaração de paz.