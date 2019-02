Alejandro Iñarritu vai presidir ao Festival de Cannes

Depois de Hollywood ter considerado, mais uma vez, um mexicano como melhor realizador nos Óscares, eis que o Festival de Cannes decide igualmente distinguir outro cineasta do país que faz fronteira com os Estados Unidos. Alejandro González Iñarritu será o próximo presidente do júri do festival francês.

O multigalardoado autor de filmes como "Birdman" ou "The Revenant", é um dos eixos do trio mágico do cinema mexicano, juntamente com Alfonso Cuarón e Guillermo del Toro.

Iñarritu já foi premiado em Cannes com "Babel" e "Amores Perros" e vai ter a difícil tarefa de suceder a Cate Blanchett, na condução do festival.