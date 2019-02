Carnaval do Rio de Janeiro: Samba dançado a quatro patas

Tamanho do texto

O mundo está pronto para subir ao Sambódromo da cidade maravilhosa. O Rio de Janeiro prepara-se para receber a alegria, os sorrisos e as escolas de samba que vão desfilar ao som da tradição e das baterias.

O Brasil aquece as pernas para dançar o samba e quando fica cansado pede umas de madeira emprestadas - porque a festa nunca para - naquele que é considerado o maior Carnaval do mundo.

As "meninas do Rio" saem às ruas vestidas a rigor e mostram o caminho dos defiles aos turistas, mas nenhuma máscara fica completa sem altas doses de purpurinas.

E o Brasil inova: a purpurina biodegradável é a tendência. Cada vez mais pessoas optam pelo brilho ecológico para reduzir seu impacto do plástico no planeta. As micropartículas sustentáveis refletem a mesma luz e embelezam a festa.

São dias de celebração onde também se dança o samba a quatro patas. Cães mascarados juntaram-se ao início das festividades na praia de Copacabana. Todo o mundo pode cair na folia... E todo o mundo pode apanhar a boleia da magia para o Carnaval do Rio de Janeiro.