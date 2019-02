Choque de comboio faz 25 mortos no Egito

Tamanho do texto

Pelo menos 25 pessoas morreram e 50 ficaram feridas esta quarta-feira quando uma locomotiva embateu numa barreira de segurança da principal estação de comboios do Cairo, no Egito.

O choque provocou a explosão do tanque de combustível da automotora que ficou bastante destruída.

Testemunhas garantem que quando entrou na estação Ramsés, a locomotiva já vinha com o motor a arder e não abrandou até embater no fim da linha.

Os acidentes ferroviários são frequentes no Egito devido ao mau estado dos carris e dos comboios e à falta de um sistema moderno de sinalização.

A maior tragédia ferroviária da história do país, em que morreram 376 pessoas, aconteceu em 2002 quando um comboio incendiou-se durante o trajeto entre o Cairo e a cidade de Luxor, no sul do país.