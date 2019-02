Dezenas de desaparecidos em colapso de mina ilegal

Dezenas de pessoas estão dadas como desaparecidas na sequência do colapso de uma mina de ouro ilegal na Indonésia.

O incidente ocorreu na região de Bolaang Mongondow, na ilha de Sulawesi.

Segundo meios de comunicação locais, pelo menos três corpos foram recuperados entre os escombros e 15 mineiros foram resgatados com vida e, na maioria, transferidos para hospitais para tratar os ferimentos.

Mas as autoridades temem que entre 45 e 60 outros trabalhadores se encontrem sepultados ou encurralados na mina. As equipas de resgate conseguiram ouvir as vozes de alguns, mas os trabalhos são dificultados pelas escavações selvagens feitas na mina à procura de ouro, responsáveis pela instabilidade do terreno.

Apesar do governo indonésio ter proibido a pesquisa de ouro em pequena escala, o arquipélago conta com um grande número de minas ilegais e as autoridades regionais fecham os olhos ao desrespeito das mais básicas normas de segurança.