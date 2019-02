Parlamento aprova proposta que prevê votar adiamento do Brexit

Está mais perto o cenário de um adiamento do Brexit. Com 502 votos a favor e apenas 20 contra, o parlamento do Reino Unido aprovou esta quarta-feira a proposta da deputada trabalhista Yvette Cooper, que permite aos deputados decidirem a 14 de março um pedido de prorrogação da data de saída da União Europeia, fixada em 29 de março.

Mas antes, a primeira-ministra Theresa May vai apresentar no dia 12 o resultado das negociações com Bruxelas. Caso esse acordo seja mais uma vez rejeitado, o parlamento vota no dia seguinte uma proposta de saída sem acordo. E só em caso de novo chumbo se chega então à votação para um adiamento do Brexit.

A jornada de debate aprovou ainda o respeito pelos direitos dos cidadãos europeus a viverem no Reino Unido, mesmo em caso de não-acordo.

A um mês do fim do prazo, o Reino Unido continua fraturado e sem um rumo definido para o Brexit.