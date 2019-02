Tensão na visita de Jean Wyllys a Coimbra

Tamanho do texto

Dois homens tentaram lançar ovos contra o político e ativista brasileiro Jean Wyllys, que participou esta terça-feira numa conferência na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

O ex-deputado federal do Rio de Janeiro, assumidamente homossexual e defensor dos direitos da comunidade LGBT, desistiu do mandato em Janeiro e decidiu exilar-se na Europa, depois de receber várias ameaças de morte no país de origem.

Na intervenção em Coimbra, Wyllys afirmou que a homofobia ajudou Jair Bolsonaro a chegar à presidência do Brasil e pediu ao chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, para limitar as cortesias com o homólogo brasileiro.

No exterior, duas centenas de manifestantes antifascistas opuseram-se a uma dúzia de pessoas que participavam num protesto contra a visita de Wyllys, convocado pelo Partido Nacional Renovador.