Trump elogia primeiro dia de cimeira com Kim Jong-Un

Donald Trump e Kim Jong-Un selaram com um longo aperto de mão o arranque da segunda cimeira entre Estados Unidos e Coreia do Norte em apenas um ano.

Depois do encontro de junho passado em Singapura, o Vietname foi o palco escolhido para consumar as expectativas de progressos reais no processo de desnuclearização norte-coreano.

Sem revelar pormenores, o presidente norte-americano fez no Twitter um balanço muito positivo dos contactos com Kim Jong-Un.

Trump afirmou mesmo estar ansioso por poder continuar o diálogo com o líder norte-coreano na quinta-feira.

A ansiedade sentia-se também nas ruas de Hanói, onde centenas de pessoas se apertavam por um vislumbre de mais um encontro histórico entre os dois países.

Os dois líderes voltaram a juntar-se mais tarde para um jantar em Hanói. Na ementa figuravam pratos inspirados na gastronomia de Estados Unidos e Coreia do Norte, mas também a discussão dos detalhes do último dia da cimeira.

A Casa Branca anunciou para esta quinta-feira a assinatura de um acordo, mas não confirmou rumores que apontam para uma eventual declaração política sobre o fim da guerra das Coreias.