Kim Jong-un surpreende em Hanói

Terminou sem acordo mas com uma surpresa. Na segunda cimeira com o presidente dos Estados Unidos, pela primeira vez, Kim Jong-un respondeu aos jornalistas. Aconteceu esta quarta feira, numa altura em que as duas comitivas eram fotografadas.

À pergunta da Agência Reuters sobre a hipótese de desistir das armas nucleares, o líder norte-corenao respondeu que “se não estivesse pronto não estaria na cimeira”. Kim Jong-un disse ainda que está disposto a avançar com medidas concretas e que considera boa ideia uma representação dos Estados Unidos em Pyongyang.

A nova atitude marca uma mudança também em relação ao antigo líder Kim Jong-il, que só ouvido duas vezes em público através de gravações áudio.